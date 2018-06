Vriendengroep in shock na overlijden Dilan (16) op A59: 'Een sportieve jongen die iedere dag genoot'

OOSTERHOUT – Een hardwerkende jongen met een hart van goud, een glimlach uit duizenden en met een geweldig gevoel voor humor. De zaterdag verongelukte Dilan Shikhou uit Oosterhout was zeer geliefd bij vrienden en medescholieren van het Dongemond College. ,,Dilan was een jongen die genoot van het leven. Er viel geen ruzie met hem te krijgen”, zeggen vrienden van het slachtoffer tegen BN DeStem .

Het overlijden van de 16-jarige Dilan is in zijn vriendengroep als een bom ingeslagen. Voor hen voelt het alsof ze hem morgen weer op de gang tegen kunnen komen. ,,Ik besef nog niet dat hij is overleden”, zegt Nikki Ellen Bastiaansen, een goede vriendin van Dilan. ,,Dat moet nog komen. We zijn echt helemaal verbijsterd door wat er is gebeurd.”

Geëmigreerd

De vrienden leerden elkaar kennen van school. De meesten van hen zitten in de vierde klas. Het gaat om een hechte vriendengroep. ,,Samen staan wij hier heel sterk in”, zegt Nikki. ,,We steunen elkaar allemaal heel erg, zowel de jongens als de meiden. We gaan vanmiddag met z’n allen naar het afscheid van Dilan om rozen en kaarten neer te leggen.”

Dilan komt oorspronkelijk uit Syrië en emigreerde op jonge leeftijd naar Nederland. Hij sprak vloeiend Nederlands en was vastberaden om iets van zijn leven te maken. Hij had net het vmbo-examen Economie en Ondernemen gemaakt. Daarvan zou woensdag de uitslag komen. Als hij die zou halen, wilde hij een vervolgopleiding Sport & Bewegen gaan doen.

,,Dilan was een jongen die altijd voor iedereen klaarstond”, herinnert Nikki zich. ,,Hij was een stoere jongen. Zo zag iedereen hem ook. Maar hij had vooral een hart van goud. Je kon geen ruzie met hem krijgen, omdat hij van alles altijd een grapje kon maken.”

Sportschool

Sportief was Dilan ook. Bijna iedere dag was hij wel te vinden in de sportschool. ,,Daar zat hij wel elke dag, samen met vrienden”, weet Nikki. ,,Dilan was een echte knuffelbeer bij de meiden. Ik ben blij dat hij iedere dag van zijn leven genoten heeft. Zo zal ik hem vooral herinneren.”

Op het Dongemond College, de school waarop Dilan zat, is het verdriet voelbaar. Er is een gedenkhoekje ingericht waar leerlingen en leraren een berichtje kunnen achterlaten. Dat boekje gaat uiteindelijk naar de ouders van Dilan. Door de schoolleiding is een deskundige ingeschakeld voor diegenen die hun verdriet kwijt willen.

Straatrace

Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk is in volle gang. De politie houdt er rekening mee dat er te hard gereden is voorafgaand aan de aanrijding. Signalen over een straatrace worden onderzocht. ,,Als we kijken naar hoe ver de auto's in de berm naast de snelweg zijn terechtgekomen, lijkt dat te wijzen op te hard rijden'', aldus een woordvoerder. ,,Het wordt meegenomen in het onderzoek.''