Vrienden regelen eigen Formule 1-weekend: ‘Eigenlijk nóg legendarischer dan het in Spa zou zijn geweest’

De champagne staat klaar, de raceshirts zijn aan, er wordt gegamed op een racesimulator en er is een groot LED-scherm om alles goed op te volgen. Aan alles is gedacht om er een onvergetelijk weekend van te maken op de mini-camping Oud Drimmelen.

,,Doordat we dit allemaal zo hebben bedacht, is het nog leuker dan dat we de race live zouden zien”, zegt Jorn Plasmans. ,,Eigenlijk is het nóg legendarischer geworden dan het in Spa zou zijn geweest. Dat komt echt door de sponsoren; we zijn een beetje uit ons jasje gegroeid”, zegt Roel van den Dungen.