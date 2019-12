Vrees voor voortbestaan historische ‘rattenkeet’ in Hank na brandstichting

Triest, verzucht Louis de Bot, kijkend naar het door brand weggevaagde dak van de monumentale griendwerkershuisje in Hank, beter bekend als de ‘rattenkeet’. ,,Geluk bij ongeluk dat het dinsdag regende waardoor alles nat was. Anders was er waarschijnlijk niks meer van over geweest.‘’

Lees ook Monumentaal pandje ‘Rattenkeet’ in Hank deels uitgebrand Lees meer

De Bot maakte zich jarenlang sterk voor het behoud van het ruim honderd jaar oude huisje dat ooit gebruikt werd als onderkomen voor griendwerkers die dagen achtereen in de Biesbosch werkten. De vele gaten en kieren maakten in de waterrijke omgeving maakte dat ze de keet vaak met ongedierte moesten delen, vandaar de naam.

Dijkverzwaring

Toen vijf jaar geleden de keet dreigde te verdwijnen vanwege de dijkverzwaring kreeg De Bot het, na een lange strijd, samen met anderen voor elkaar de keet te behouden. Met behulp van waterschap Rivierenland werd het historische gebouwtje een paar meter verplaatst en namen de Stichting Archiefkring Hank en de Vereniging Milieubeheer er hun intrek in om toeristen die de Biesbosch bezoeken, wegwijs te maken.

Geen slot op de deur

De Bot: ,,We hebben destijds bewust besloten geen slot op de keet te zetten. Dan wordt de boel toch maar opengebroken en blijf met nieuwe sloten aan de gang.‘’ Hij zucht opnieuw: ,,Dat ging dus bijna vijf jaar goed. Want duidelijk is dat het vuur binnen is aangestoken. Van buiten lukt dat echt niet met die nattigheid.‘’

Honderdduizend euro

olgens De Bot is het mogelijk de keet weer op te bouwen. Maar dat kost geld. ,,Ik schat dat je al gauw over honderdduizend euro praat.‘’ De vraag is wie dat gaat betalen. Eigenaar van de keet is het waterschap Rivierenland. Maar onduidelijk is of die een brandverzekering voor de keet had afgesloten. Meestal is dat voor gebouwtjes zoals de rattenkeet die op een afgelegen plek staan, niet het geval.

‘Dit mag niet verloren gaan’

In dat geval zou de gemeente Altena waar Hank onder valt, de helpende hand moeten toesteken. Maar De Bot is daar op voorhand niet gerust op. ,,Ik weet hoe het werkt in de politiek. Die vindt dat waarschijnlijk wel erg veel geld voor zo‘n keet.‘’ Toch, vindt De Bot, moet er alles aan gedaan worden om de rattenkeet weer een nieuw leven te geven. ,,Het is een belangrijk element in de historie van deze streek. Dat mag niet verloren gaan.‘’