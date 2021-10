Vrees voor extra verkeersdruk en drugsdealers: bewoners Keiweg in geweer tegen bouwplan

Nieuwe ontwikke­laar appartemen­ten­com­plex Oosterhout­se binnenstad, einde aan jarenlange impasse?

15 juni OOSTERHOUT - De hoek Keiweg-Ridderstraat is al jaren een hoofdpijndossier voor Oosterhout, komt er nu eindelijk schot in de zaak? Op die plek moet een appartementengebouw komen, maar al heel lang is het angstvallig stil. In elk geval is er nu een nieuwe ontwikkelaar: Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. ,,Wij verwachten dat het nog twee, drie jaar duurt.”