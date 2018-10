Vragen Wmo Oosterhout voortaan bij één loket

Kindje zit klem in ketting­kast van fiets, brandweer springt te hulp

19 oktober TERHEIJDEN - In Terheijden is vrijdagochtend een kind met zijn voet klem te komen zitten in de kettingkast van een fiets. De brandweer kwam ter plaatse om de tweewieler open te knippen en zo het kind uit zijn benarde positie te halen.