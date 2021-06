Vragen over vertrek gemeentesecretaris Oosterhout: ‘Wat is er werkelijk aan de hand?’

Vorige week werd bekend dat het college van B en W het vertrouwen heeft opgezegd in De Ridder, zo'n elf jaar de hoogste baas binnen de gemeentelijke organisatie. ,,De organisatie-aansturing heeft een ander soort leiderschap nodig dan dat Paul kan bieden”, verklaarde het gemeentebestuur. ,,Ondanks gezamenlijke inspanningen is gebleken dat er onvoldoende basis en ontwikkeling is om de samenwerking voort te zetten.”

Quote Het is een personele kwestie. Daar blijf ik bij. Meer gaat u niet krijgen Mark Buijs, Burgemeester Oosterhout

Voor Noltee is dit onvoldoende. ,,Als er iets gebeurt op zo'n niveau, mogen wij als raad wel weten wat er aan de hand is. Als we hierover een vraag stellen, krijgen we geen antwoord. Maar we moeten wel verantwoording afleggen voor al het geld dat in de organisatie-ontwikkeling wordt gestoken.”

Burgemeester Mark Buijs reageerde in de raadsvergadering licht geagiteerd en kortaf op Noltee. ,,Het is een personele kwestie. Daar blijf ik bij. Meer gaat u niet krijgen.” Ook De Ridder wilde zelf eerder niet reageren.

Walther Hoosemans, fractievoorzitter van Gemeentebelangen en vicevoorzitter van de raad, sluit zich aan bij de burgemeester. ,,De raad gaat niet over het functioneren van de gemeentesecretaris. Dat is een college-aangelegenheid. De fractievoorzitters zijn vertrouwelijk bijgepraat vorige week. Wij hebben besloten daar geen verdere mededelingen over te doen.”