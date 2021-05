Vrachtwagenchauffeur vindt twee vluchtelingen in laadruimte van wagen in Oosterhout

Boerenpraat ‘Ploegen is in een boerenjaar altijd een mijlpaal’

19 mei MADE - Erik van Oosterhout schrijft elke drie weken over het leven op de boerderij. Deze week vertelt hij over ploegen, belangrijk werk voor boeren. ,,Goed ploegen is een vak, ik heb het geleerd op de landbouwpraktijkschool in Schoondijke.”