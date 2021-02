Vrachtwagen vol pallets gekanteld in Gilze

Internatio­na­le crystal meth-ben­de opgerold, ook aanhouding in Dongen

29 januari DONGEN – De politie heeft eerder deze maand door het hele land negen aanhoudingen verricht in een onderzoek naar een criminele organisatie die gespecialiseerd is in crystal meth-labs. Het gaat om acht mannen en één vrouw. Een van de aanhoudingen vond plaats in Dongen. Dat meldt de politie.