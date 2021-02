Vrachtwagen vol pallets gekanteld in Gilze, weg dicht

De brandweer rukte groots uit nadat zij een melding van de gekantelde vrachtwagen binnenkregen. De chauffeur wordt ter plaatse behandeld in een ambulance. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt.

Hoe de vrachtwagen, die geladen was met houten pallets, precies heeft kunnen kantelen, is nog niet bekend. De weg richting de A58 is tijdelijk gesloten voor verkeer, een bergingsbedrijf is ter plaatse. Het is nog onduidelijk hoe laat de weg weer open is voor verkeer.