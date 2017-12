Vrachtwagen rijdt zich klem onder viaduct A27 bij Hank

Bewonersgroep Raamsdonksveer wil geen trans­for­ma­tor­sta­ti­on: 'Bij zo'n doodskist wil ik niet zitten'

6 december RAAMSDONKSVEER - Willie Smulders draait er niet omheen. "Bij zo'n doodskist wil ik niet zitten." Die 'doodskist' is het transformatorstation dat vlak bij haar appartement in Raamsdonksveer moet komen. "Vanaf de eerste etage is het direct in mijn zicht, maar dat geldt ook voor veel andere bewoners. Het is precies voor de deur. Daar ben ik niet van gediend."