Vrachtwagen rijdt tegen pijlwagen op A16, trucker uit Rijen raakt gewond en blijkt te hebben gedronken

Raamsdonks­veer is helemaal klaar met rellende jongeren: ‘We gaan over tot de harde aanpak’

10 september RAAMSDONKSVEER - Een harde kern van zo'n 20 jongeren zit achter de overlast en de reeks van vernielingen de afgelopen maanden in Raamsdonksveer. ,,We hebben de groep in beeld”, zegt burgemeester Marian Witte. Ze roept inwoners op om zaken direct te melden. ,,Desnoods anoniem. We hebben bewijs nodig".