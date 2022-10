Vrachtwagen met frituurolie brandt urenlang op A27 bij Oosterhout

update+videoOOSTERHOUT - Een vrachtwagen is woensdagochtend rond 04.45 uur in brand gevlogen op een afrit bij een tankstation aan de A27 bij Oosterhout. Het voertuig was geladen met frituurolie, waardoor de brandweer de vlammen moeilijk onder controle kreeg.

De chauffeur kon de brandende trailer op de afrit van tankstation Kalix Berna stilzetten en zijn vrachtwagen loskoppelen. De brandweer kwam met meerdere bluswagens, maar kon het vuur niet gemakkelijk blussen door de lading olie.

“Dat is ingewikkeld om te blussen want als je daar een lading schuim of water opgooit, ontstaat er heel veel rook. Dat is niet wenselijk tijdens de spits. Je wil zowel zorgen dat het vuur snel uitgaat en rekening houden met de verkeersveiligheid", laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Het blussen duurde uren.

Schuim blust niet

Drie uur nadat de trailer in brand vloog, waren er nog hoge vlammen te zien. De brandweer heeft het vuur eerst gecontroleerd laten uitbranden. Rond 08.00 werd begonnen met blussen. Rond 10.00 uur kwam een berger de vrachtwagen ophalen.

Volgens de chauffeur zaten er ook koffie, wijn en koek in de trailer, die bestemd was voor een supermarkt in Heerenveen.

File

De vlammenzee was van een grote afstand zichtbaar. Eén rijstrook van de snelweg was afgesloten, maar is inmiddels weer open. Zowel in de richting van Breda als Gorinchem ontstond een file bij Oosterhout.

De vrachtwagen kon rond 10.00 uur geborgen worden.

Vrachtwagen met frituurvet vliegt in brand op A27 bij Oosterhout.

Een rijstrook van de snelweg is afgesloten.

De brandweer blust het frituurvet met schuim, maar kan het vuur niet onder controle krijgen.

Brandweer probeert vrachtwagen te blussen.