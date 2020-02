Vrachtwagen met cementpoeder belandt in de berm langs de A27 bij Hank

Veel bezwaren ingediend tegen tunnel onder spoor Rijen

18:57 RIJEN - Liefst 23 bezwaarschriften zijn de afgelopen maanden bij de gemeente Gilze en Rijen ingediend tegen de aanleg van een fiets- en autotunnel onder het spoor in Rijen. Het is tekenend voor het flinke verzet dat er in het dorp bestaat tegen de plannen die nog in de kinderschoenen staan. De bezwaarschriften zijn allemaal niet-ontvankelijk verklaard.