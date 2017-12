Vrachtwagen geschaard op A59 bij Sprang-Capelle

Doorbraak bij Hun­ting­ton-on­der­zoek in London, " Ik kan niet stoppen met huilen."

11 december LONDON/RAAMSDONKSVEER - Wetenschappers van de University College London claimen een doorbraak bij de bestrijding van de ziekte van Huntington. Dat meldt BBC News maandag. Volgens de arts die het onderzoek leidde, dr. Sarah Tabrizi, is het de eerste keer dat er een middel is dat de dodelijke hersenziekte in potentie kan vertragen of ooit zelfs kan voorkomen.