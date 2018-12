Vraag over bouwvergunning voortaan gratis in Oosterhout

Loftrompet voor Fränzel: ‘De man die Oosterhout nodig had in deze periode‘

9:56 OOSTERHOUT - “Een innemende, warme man. Iemand die mensen bij elkaar brengt. De man die Oosterhout nodig had in deze periode.“ Walther Hoosemans, vicevoorzitter van de gemeenteraad, kan niet anders dan de loftrompet afsteken over vertrekkend waarnemend burgemeester Marcel Fränzel.