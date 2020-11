Vraag naar kerstartikelen en (kunst)bomen neemt nu al toe: ‘Mensen zijn al in de kerststemming’

Tilburg in de rats over parade­paard­je Tesla: ‘We moeten ons stinkende best doen om ze hier te houden’

27 oktober TILBURG - In Tilburg groeien de zorgen over het lot van de Tesla-fabriek die de stad zo trots binnenhaalde. De assemblage van de luxe elektrische auto's in Tilburg zou nagenoeg stil liggen. Vakbond FNV vreest voor de werkgelegenheid en in de gemeenteraad ligt al een motie om ‘Tesla voor Tilburg te behouden’.