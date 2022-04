Vraag naar jeugdhulp stijgt fors: ‘Jongeren hebben last van coronacrisis’

De praktijkondersteuners jeugd zijn al enkele jaren actief in Oosterhout. Zij vallen onder zorgorganisatie Zorroo en zijn ondergebracht bij de huisartsen. Ze helpen kinderen en jongeren bij psychische klachten. Zoals faalangst, depressie of gedragsproblemen.

Forse toename

In Oosterhout gaat het momenteel om twee parttime werknemers. De gemeente trekt extra geld uit om deze capaciteit wat te vergroten. De kosten bedragen zo'n 18.000 euro. Hiervoor kan Zorroo 8 uur meer aan praktijkondersteuning jeugd inzetten.

De instroom van jongere cliënten is de laatste maanden fors toegenomen. De gemeente spreekt van een verdubbeling in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van de gemiddelde instroom in voorgaande kwartalen. Volgens een woordvoerster van Zorroo betreft het tientallen kinderen dan wel jongeren.

Eenzaamheid en somberheid

,,De verwachting is dat deze toename van instroom en het aantal behandelprojecten mede is ontstaan door de na-ijlende effecten van corona”, verklaart de gemeente Oosterhout. ,,Uit landelijke onderzoeken en de gemeentelijke corona-impact-analyse blijkt dat vrijwel alle jongeren in meer of mindere mate last hebben van de coronacrisis. Zoals toenemende gevoelens van somberheid, eenzaamheid of angst.”

Wachtlijsten

Daarnaast is de toename van het aantal cliënten te verklaren door de wachtlijsten in de hele jeugdzorg, zo beschrijft de gemeente. ,,De praktijkondersteuner jeugd wordt regelmatig ter overbrugging van deze wachtlijsten ingezet. In een aantal situaties leidt dit ertoe dat er uiteindelijk geen gespecialiseerde jeugdzorg meer nodig is. In andere situaties zorgt deze ondersteuning ervoor dat problemen in de tussentijd niet verergeren waardoor er later zwaardere zorg nodig is.”

Laagdrempelig

De praktijkondersteuning was enige tijd een proef, maar is sinds eind 2021 definitief. ,,De afgelopen jaren hebben laten zien dat jeugdigen door de praktijkondersteuner laagdrempelig en sneller op de juiste plek zijn voor passende ondersteuning.”

De extra inzet betreft de periode van april tot eind 2022. ,,Het is nog onduidelijk of de toenemende vraag een tijdelijk gevolg is van de coronacrisis of dat het gaat om een structurele toename.” Het geld wordt gehaald uit het coronaherstelfonds van de gemeente Oosterhout. ,,Wanneer uit monitoring blijkt dat extra inzet wenselijk en noodzakelijk is, zullen we vanaf 2023 ruimte moeten vinden in de begroting.”