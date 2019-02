Vorstelijke carnavalswagen in Raamsdonkveer: Oranjes op gevaarte van De Faant

Goudverf

Jurgen Fleischmann is een van de vrijwilligers. Hij brengt met een verfspuit het goud aan. “Alleen aan goudverf gaat er al voor vijfhonderd euro in de wagen zitten”, zegt hij. Creatief brein Sebastiaan Marcelissen: “Gelukkig hebben we een hoop goede sponsors, anders was het niet te betalen. Die sponsors zijn ook steeds meer echt betrokken bij ons als vereniging, en bij de wagen. En waar we een paar jaar geleden zo’n 15 sponsors hadden, zijn het er nu al 35. En die willen ook echt zien waar we mee bezig zijn.”