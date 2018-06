Voorzitter Turkse moskee in Oosterhout over omstreden verhuizing: 'Niemand heeft straks last van ons'

update Acties in streekver­voer gaan door, ook in het weekend

29 juni BREDA - De acties in het streekvervoer gaan onverminderd door. De chauffeurs die bij de FNV zijn aangesloten rijden ook in het weekend niet. CNV-chauffeurs zijn formeel niet door de bond opgeroepen om in het weekend het werk neer te leggen. Dat wordt aan de individuele leden overgelaten.