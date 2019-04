Voorzitter Peter de Hoogh: ‘De ORTS is echt beter geworden’

De ORTS heeft roerige jaren achter de rug. De Hoogh: ,,Het is moeilijk geweest, maar we zitten nu op de goede weg. We hebben extra subsidie gehad voor dit jaar en dat gaan we waarmaken ook. We zullen laten zien dat we prima programma's maken. Ik wil dat iedereen in december dit jaar de conclusie trekt dat de ORTS echt beter is geworden. Daar zorgen we voor. Het moet gewoon", zegt De Hoogh op besliste toon.