Voorwaardelijke celstraf na jarenlang misbruik van veel jonger pleegbroertje

Volkspar­tij Dongen gaat verder met lijsttrek­ker en kandidaat wethouder René Jansen

DONGEN - Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaat Volkspartij Dongen de strijd weer in met René Jansen als lijsttrekker en kandidaat wethouder. Halverwege de komende raadsperiode neemt nummer drie Iris Jansen het fractievoorzitterschap over van nummer 2 Denise Kunst.

16 december