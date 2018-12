‘Voorverkoop Oktoberfest ergens in de nacht’

RAAMSDONKSVEER -Ergens in de nacht van donderdag op vrijdag begint de voorverkoop. Het tijdstip blijft onbekend. Concert at Sea? Pinkpop? Nee, het we hebben het over het Oktoberfest Dongemond 2019 in Raamsdonksveer. Het tweejaarlijkse evenement is zo populair dat de organisatie de exacte tijd van de voorverkoop niet wil verklappen. “Uit angst dat de site eruit klapt”, is de verklaring van voorzitter Hans van Avendonk van de organisatie.