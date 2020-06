Voortvluchtige man moet nog acht jaar brommen, aangehouden in Oosterhout

Oosterhout­se Biënnale verkast naar 2021: ‘Hopen dan op spetterend evenement’

11:25 OOSTERHOUT - De tweede Biënnale in Oosterhout is uitgesteld naar de zomer van 2021: van 10 juli tot 15 augustus. Dat betekent dat het kunstevenement in hetzelfde jaar plaatsvindt als het 750-jarig bestaan van Sint-Catharinadal. ,,Het wordt een heel jaar feest in De Heilige Driehoek”, kijkt Biënnale-voorzitter Cock Gorisse vooruit.