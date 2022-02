Voormalige seksclub Badda Bing in Hulten verkocht, terrein wordt speelbos met horeca

Eindelijk komt er een positieve invulling voor het terrein. De gemeente heeft jaren geleurd om de gebouwen met grond te verkopen van de destijds grootste seksclub in Midden- en West-Brabant maar dat lukte telkens niet. De prijs was te laag, de provincie, gemeente of de buren waren tegen of het plan paste niet. Met vliegbasis Gilze-Rijen als buurman is woningbouw of overnachten niet toegestaan.