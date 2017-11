Voormalig pand Klaverblad in Drimmelen wordt Bed & Breakfast

DRIMMELEN - Voormalige school Het Klaverblad in Drimmelen krijgt een nieuwe invulling. Het wordt een Bed & Breakfast. Ondernemers Mario en Anita Joore zien het zitten: vijf gastkamers en twee lokalen om zelf in te gaan wonen.

Een B&B is duidelijk de beste invulling voor de vorig jaar gesloten school Het Klaverblad in Drimmelen. ‘Goed initiatief’, ‘door een betrokken onderneemster’ en ‘de ideale invulling voor het pand’ klonk het achtereenvolgens. In de gemeenteraad werd donderdagavond unaniem besloten dat het voorstel om de school Het Klaverblad om te bouwen tot een B&B, door moest gaan als hamerstuk. Dit tot groot geluk van echtpaar Joore, kopers van de ruimte.

Nieuwe functie

Volledig scherm De laatste schooldag van Het Klaverblad zomer vorig jaar. © ron magielse / pix4profs Sinds de sluiting van de school vorig jaar augustus is de gemeente op zoek geweest naar een nieuwe functie voor het gebouw. Uitgangspunt van het college was dat de voorkeur uitging naar een toeristisch-recreatieve invulling. Dit gaat nu gebeuren met het plan van Joore.



Het hele gebouw bestaat uit een dorpshuis (Ons Dorpshuys), gymzaal en school. In totaal 1135 vierkante meter, waarvan 400 vierkante meter verkocht wordt aan echtpaar Joore. Het plan is om hiervan twee leslokalen om te bouwen tot woonruimte voor de exploitanten zelf en de rest van het schoolgedeelte tot 5 slaapkamers, waarvan 1 aangepast voor mindervalide gasten.

Sociale voordelen

Anita Joore beheert en exploiteert sinds 2012 het sociaal-culturele centrum Ons Dorpshuys. Dit tot grote tevredenheid van de omwonenden, gebruikers en haarzelf. Volgens Joore is er voldoende vraag naar overnachtingsmogelijkheden in Drimmelen. Zelf in het pand gaan wonen heeft volgens Joore niet alleen financiële maar ook sociale voordelen. ,,Zo is er altijd iemand aanwezig in het gebouw. Dit zal vandalisme en hangjongeren tegengaan.”

Wethouder Jan-Willem Stoop is portefeuillehouder en gaf aan zeer enthousiast te zijn over de reeds gevoerde gesprekken met de ondernemers. Maar de meest enthousiaste partij was het echtpaar Joore op de publieke tribune. Opluchting is af te lezen van de gezichten.

Anita: ,,Ik was toch zenuwachtig. Ondanks de positieve geluiden bleef het spannend.” Mario: ,,Sinds de sluiting van de school zijn we gaan nadenken over mogelijkheden voor de invulling van het pand. Dit is voor ons de ideale combinatie.”