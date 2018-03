Voorlopige winst Gemeentebelangen in Oosterhout 'Overweldigend'

Bij een eerste prognose van de zetelverdeling krijgt Gemeentebelangen een kwart van alle stemmen en dat is goed voor negen zetels in de raad. Op dit moment heeft Gemeentebelangen zes zetels. ,,Zoveel stemmen erbij, dat is overweldigend", zegt lijsttrekker Marian Witte. Volgens Witte heeft de kwestie rond oud-burgemeester Huisman geen grote rol gespeeld. Witte: ,,Ondanks alle gedoe eerder dit jaar waren de meeste mensen bereid om in gesprek te gaan. Dat is positief."

Dat vindt ook Willem-Jan van der Zanden van GroenLinks die met vijftien procent van de stemmen grote kans maakt om met vijf zetels in de raad te komen. ,,Het ziet er prachtig uit. We hebben zestig procent meer stemmen dan in 2014. We zijn in Oosterhout van deur tot deur gegaan en kregen eerlijk gezegd veel positieve geluiden te horen."

VVD blijft op vijf zetels

De VVD blijft ondanks de affaire Huisman waarschijnlijk op vijf zetels staan. Robin van der Helm VVD: ,,Ook in Oosterhout zie je de landelijke trend. Lokaal groeit. Dus in die zin gebeurt er hier niets uitzonderlijks. Met deze uitslag tot nu toe behouden we als partij ons aantal zetels. Natuurlijk hoop je altijd op groei, maar hier zijn we tevreden mee.''

Bij Mark Vissers van Lokaal Sociaal, dat zich afscheidde van de SP, kan er nog wel een lachje af hoewel hij zeker niet terugkeert als wethouder. Vissers: ,,Het gaat niet om mij. Ik ben wethouder geworden voor vier jaar met misschien een verlenging naar acht jaar, maar meer niet. Dat het stopt, is geen verrassing, maar dat we nu nul zetels hebben daar valt niet veel positiefs over te zeggen. Met een zetel waren we heel blij geweest, maar nul? We moeten wat anders gaan doen met zijn allen." Vissers vindt het wrang dat de SP in Oosterhout niet aan de verkiezingen wilde meedoen. ,,We hebben jaren gewerkt aan een goede positie en veel bereikt en dan trekken ze zich terug. Jammer."

'Teleurgesteld'

Oosterhout Samen, de partij die zich afscheidde van D66 heeft het moeilijk. Geeta Nanda van Oosterhout Samen: ,,We zijn teleurgesteld. We hoopten op één zetel. We zijn pas afgelopen september gestart. Dat was vrij plots, nadat we stopten bij D66. We hadden weinig tijd en hebben keihard gewerkt.''