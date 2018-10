Voorlopig geen sloop huizen bij spoorzone Rijen

Een ‘kijkje’ in het leven van de griendwer­ker

12:01 Het leven van een griendwerker ging niet over rozen. Het inmiddels zo goed als verdwenen beroep was van groot belang om grondstoffen te leveren voor vlechtwerkers, tonmakers en later ook voor de waterbouw. Wie wat wil leren over het beroep van weleer kan komende zaterdag, of op 24 november, mee in het Spoor van de Griend-werker in De Biesbosch.