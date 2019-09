Voorlopig geen kap voor eeuwenoude boom in Den Hout

Scheurvorming

De rechter wijst er in zijn oordeel op dat tijdens het vergunningverleningsproces een nieuw bestemmingsplan is aangenomen voor Den Hout. Daarin staan beide bomen, net als in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), te boek als 'monumentale bomen'. De gemeente heeft de kapvergunning alleen tegen de APV aangehouden, maar verzuimd die ook aan het bestemmingsplan te toetsen. Dat alleen al is 'voldoende grond om de vergunning te schorsen'.

Wortels verwijderen

Maar er is volgens de rechter meer mis met de wijze waarop Oosterhout heeft gehandeld. De gemeente moet op zes punten (of de boom bijvoorbeeld cultuurhistorische waarde heeft) nagaan of kap geoorloofd is. Die toetsing is onvoldoende gedaan en daarmee is het verlenen van de vergunning onvoldoende onderbouwd. Ook heeft Oosterhout nagelaten te laten onderzoeken of er andere oplossingen dan kap zijn om de problemen, die de wortels veroorzaken in het pand, op te lossen. Bijvoorbeeld door wortels te verwijderen.



De uitspraak betekent dat de kap van de boom voorlopig niet doorgaat en de vergunning is geschorst tot zes weken nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de bezwaren van de Bomenstichting. Bij dat besluit moet de gemeente rekening houden met alle opmerkingen van de rechter.