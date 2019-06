Voorgevel kruidenierswinkel Zandheuvel in Oosterhout blijft behouden

Beide potentiële kopers willen de voorgevel intact laten

Willemsen kon GBV geruststellen: ,,We zijn in gesprek met twee zeer geïnteresseerde partijen. Beiden willen de voorgevel intact laten. We moeten alleen nog goed kijken naar de bodemverontreiniging. Er zit zink en lood in de grond als overblijfsel van de vroegere pottenbakkerijen.” Het pand uit 1880 was oorspronkelijk eigendom van de familie Van Bekhoven.

Het pand is in verval

De gemeente kocht het winkeltje in 2003 voor 385.000 euro aan. In eerste instantie voor de uitbreiding van de toenmalige Zandheuvel-school, waar nu het Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten in gevestigd is. Toen dat plan niet doorging, is het pand beschikbaar gesteld aan statushouders. Sinds 2010 gebruikt het museum de ruimte als opslag en werkplaats. Het gebouw dat inmiddels danig in verval is, is een woning met aanbouwen op een perceel van ongeveer 995 vierkante meter. Vorig jaar dacht de gemeente er nog over om het pand te slopen. Het huis heeft een beschermde status.