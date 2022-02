Vooral de jeugd gaat voor ouderwets Kaaiendonks feest

KAAIENDONK - Het carnavalsfeest in Oosterhout is er ondanks de politieke onrust één om in de annalen bij te schrijven. Vrij van de coronamaatregelen toog vooral de jeugd vrijdag al massaal naar de stad. Met als gevolg een ‘te drukke’ Klappeijstraat.

De drukte in de populairste horecastraat in Oosterhout vrijdagavond noopte burgemeester Mark Buijs de volgende dag tot het nemen van een ‘noodmaatregel’. Tegen de planning in werden er zaterdag twee podia opgebouwd voor de dweilbands.

Uit voorzorg

Burgemeester Mark Buijs dat de maatregel genomen is uit voorzorg. ,,We houden de situatie goed in de gaten. Het gaat hartstikke goed, maar we vonden toch dat de Klappeijstraat wat lucht nodig had. Daarom hebben we twee podia opgebouwd op de Markt en in de Leijsenhoek waar de dweilbands terecht kunnen. Zo hebben we de drukte wat kunnen verspreiden’’, zegt Buijs.

Volgens Buijs is het carnavalsfeest in Oosterhout een succes. ,,Het weer is goed en je kunt duidelijk merken dat iedereen er na twee jaar corona zin in heeft.’’

Veel jeugd

Ook voorzitter Dré de Jong van de plaatselijke horeca is blij. ,,Het is wel anders dan andere jaren. Je ziet in verhouding tot het aantal ouderen veel meer jeugd dan anders. Vooral vrijdag en zaterdag was dat merkbaar. Ouderen zijn wat voorzichtiger nog en de politieke spanning op het wereldtoneel werkt ook niet mee. Het is allemaal wat minder uitbundig dan we gewend zijn met carnaval’’, zegt hij.

Volgens De Jong beperkt de grote drukte in Oosterhout zich vooral tot de buitenruimte. ,,In de horecazaken zelf is het wel, maar niet te druk. Alle zaken zijn open met carnaval, al zijn er wel bij die eerder sluiten. Het is al bij al duidelijk dat iedereen, zo snel na het opheffen van de maatregelen al, toe is aan een feestje.’’