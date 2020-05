Voor het eerst weer naar school in Hank: halve klassen, looproutes en handgel

Carnaval 2021 op z'n Spaans, of een hybride Vastena­vend? ‘Je bedenkt zo 10 problemen’

0:06 Met tientallen mensen in de polonaise door de kroeg, hossen in een volgepakte feesttent, of met duizenden langs de kant kijken naar een optocht; pas tweeënhalve maand geleden nog doodnormaal, intussen klinkt het bijna surreëel. Carnaval 2021 lijkt zo half mei misschien nog heel ver weg, maar de vraag hoe het leutfeest er dan uitziet, leeft al volop.