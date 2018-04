Voor één keer slapen in de aula van het Oelbert in Oosterhout

OOSTERHOUT - In je pyjama op sokkenvoeten door de schoolgangen sluipen en je luchtbed opblazen in de aula: 110 leerlingen van het St. Oelbert gymnasium checkten donderdagavond in bij het Oelbert Hotel. Met deze unieke actie zamelt de school geld in voor stichting Edukans.

Losgaan in de silent disco, apenkooien in de gymzaal of je weg vinden uit de escaperoom. Het is nog een drukte van jewelste rond middernacht. Een van de drukst bezochte ruimtes is het casino waar niet Black Jack of poker de klok slaat, maar Stratego en 30 seconds.

,,Het is een heel zoet casino met al die gezelschapsspelletjes'', stelt docente Annemarieke Slinger. Bjorn van der Molen (17) en Rachel Zeeuwen (17) hadden zelfs eigen spellen meegenomen. ,,Het leek me wel grappig, een hele nacht op school'', stelt Bjorn. ,,En morgen lesvrij, al heb ik wel een hoorcollege'', vult Rachel aan. ,,We gaan zo naar de escaperoom, en om drie uur begint het tafeltennissen."

Haren vlechten

In de aula wordt zachtjes gegiecheld en haren gevlochten. Een groep meiden uit de eerste klas houdt hun eigen slaapfeestje. ,,We zitten allemaal in dezelfde klas, het is heel gezellig zo'', vindt Lola Kim Droog (12). ,,En mooi voor het goede doel, daarom vonden mijn ouders het goed'', vertelt Emma Meurichy (13).

Quote Het is voor het goede doel, daarom vonden mijn ouders het goed Emma Meurichy, leerling Voor een all-inclusive nacht in het Oelbert Hotel betaalden de gasten 50 euro. ,,We wisten dat we maximaal 150 gasten konden ontvangen en wilden natuurlijk wel een mooi bedrag ophalen. Veel leerlingen werden ook gesponsord omdat de opbrengst naar Edukans gaat'', vertelt mede-organisator Asina Gijasi (16) uit de 5e klas.

Ghana

Van 22 februari tot 4 maart verbleef Asina samen met docent Roel van Tilborg in Ghana met Stichting Edukans. Door middel van workshops en interactie tussen Ghanese en Nederlandse leerlingen werd daar geprobeerd het onderwijs te verbeteren.

,,Ik vond het heel bijzonder maar ook een cultuurshock. In Ghana wordt haast niet over seks gesproken. Hierdoor raken veel meisjes jong zwanger en stoppen ze met school. Wij hebben geprobeerd om dat taboe te doorbreken'', vertelt ze. Ook Van Tilborg is onder de indruk: ,,Het mooist vond ik de kennisoverdracht. Ik weet zeker dat wat we hebben opgestart daar nu echt verschil maakt.''

Weinig slaap