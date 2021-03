Voor die 6 leerlingen die per jaar uitvallen, heeft Cambreur nu een oplossing

‘Raamsdonk heeft maar één stembureau en dan blijft het ook nog eens dicht voor coronastem­mers’

11 maart RAAMSDONK - Er is maar één stembureau in Raamsdonk en dan blijft het ook nog eens dicht op de extra maandag en dinsdag. Een gemiste kans vinden ze in Raamsdonk, want juist in deze kern wonen veel ouderen en kwetsbare mensen die de drukte willen mijden.