Vonnis doodrijder Tilburg wekt onbegrip en afschuw

TILBURG/RIJEN - Onbegrip en woede over de straf voor de man die in 2016 een echtpaar doodreed op de Bredaseweg in Tilburg. De reacties zijn kenmerkend voor de gapende kloof tussen de juridische werkelijkheid en de rauwe emoties in de buitenwereld.

De 25-jarige man die op 27 oktober 2016 op de Bredaseweg in Tilburg een overstekend echtpaar uit Rijen doodreed, werd donderdagmiddag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 108 dagen en een werkstraf van 240 uur. Omdat hij al 108 dagen in voorarrest had gezeten, hoeft Faisal D. niet meer terug naar de gevangenis.

Amper een kwartier nadat het vonnis van de rechtbank in Breda de buitenwereld had bereikt, was op sociale media al te lezen hoe deze uitspraak werd beoordeeld. Trefwoorden: belachelijk, schandalig, onvoorstelbaar. Want een man die -notabene op koopavond- veel te hard door de stad rijdt, zou veel zwaarder bestraft moeten worden, zo vindt de goegemeente.

Kloof

Het is bepaald niet de eerste keer dat een rechterlijk vonnis op een muur van onbegrip stuit. Zeker als het gaat om verdachten die een dodelijk verkeersongeluk hebben veroorzaakt, gaapt er vaak een kloof tussen de straf en de gevoelens in de samenleving. Het vonnis doet slechts zelden recht aan de geschokte rechtsorde. Denk aan de stoel die Heeschenaar Erik Derijks in 2014 naar de rechters smeet die een taakstraf oplegden aan de Poolse man die zijn dochtertje en zijn beide schoonouders doodreed in Meijel.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Erik Derijks en Moniek Hanssen verloren bij een verkeersongeluk in Meijel hun dochtertje en hun (schoon)ouders. Daarna wedijverden ze voor rechtvaardigere straffen voor daders van zulke verkeersongevallen. © Marc Bolsius

Minister Grapperhaus heeft inmiddels een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd op grond waarvan gevaarlijk rijgedrag zwaarder gestraft kan worden. Het Fonds Slachtofferhulp vroeg daar vorig jaar al om, nadat een onderzoek van de Tilburgse universiteit bevestigde dat veel nabestaanden van verkeersslachtoffers vinden dat de straffen in de verste verte geen recht doen aan hun leed.

Wat is 'roekeloos rijden'?

In de zaak tegen Faisal D. had het Openbaar Ministerie een celstraf van 15 maanden geëist. Knarsetandend moest de officier van justitie erkennen dat er niet meer in zat. Want de verdachte had dan weliswaar 72 kilometer per uur gereden op de Bredaseweg, 'roekeloos rijden' kon hem niet ten laste worden gelegd. En alleen met die juridische kwalificatie kan een jarenlange gevangenisstraf worden gevraagd. In het verleden bleek al diverse keren dat de Hoge Raad streng is bij het bepalen van de vraag wat dat is, 'roekeloos rijden'. De strafeis van 15 maanden wekte twee weken geleden al verwondering, maar de rechtbank ging daar gisteren nog eens flink onder zitten.

In het vonnis schrijft de Breda rechtbank dat ze volgens de letter van de wet ook hadden kunnen volstaan met een taakstraf van 240 uur. Maar vanwege de 'ernst van het feit, de houding van de verdachte en zijn hardleersheid' krijgt Faisal D. ook nog 108 dagen cel, precies het aantal dagen dat hij na zijn arrestatie al vastzat.

Strafverzwarend

Faisal D. werd eerder veroordeeld tot geldboetes voor te hard rijden. Bovendien reed hij na het ongeluk op de Bredaseweg door. Pas onder druk van familieleden meldde hij zich - enkele uren later - bij de politie. Stuk voor stuk feiten die strafverzwarend werken.

Hoe kan het dat de straf dan toch nog aanmerkelijk lager uitvalt dan de eis van justitie? Dat zit 'm vooral in de beoordeling van het rijgedrag van de Tilburger. Justitie bestempelde dat als 'in hoge mate onvoorzichtig', de rechtbank houdt het op 'aanzienlijk onvoorzichtig'. De snelheid waarmee Faisal D. de overstekende voetgangers aanreed was 72 kilometer per uur, 22 meer dan de maximaal toegestane snelheid. Dat is veel te hard, vindt de rechtbank, maar niet 'excessief' te veel. De rechtbank weegt mee dat het donker was en dat het op de Bredaseweg drukker dan normaal was vanwege de wekelijkse koopavond: met beide zaken had Faisal D. rekening moeten houden.

Troost