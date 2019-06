Volop sporttalent in Geertruidenberg: 160 kampioenen in zonnetje gezet

Afghanis­tan­ve­te­raan Do: ‘De laatste kogel is voor mezelf’

19:50 RIJEN - Twaalf minuten op 10 december 2009 zullen altijd in het geheugen gegrift blijven van Do Schreinemachers. Een hallucinerende flits van 720 seconden lang vocht de Rijense helikopterpiloot in Afghanistan voor haar leven. En dat van de dertien mensen aan boord van de Cougar-transporthelikopter, die was geraakt door de Taliban.