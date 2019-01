Volop plannen voor plassengebied Raamsdonksveer

Inmiddels lopen er diverse initiatieven. Zo is de gemeente in overleg met Caron en K3Delta over de herinrichting van het gebied na ontgraving bij de zuidplas. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor (drijvende) zonnepanelen in een kunstvorm met historische betekenis. Ook onderzoekt de eigenaar van de watertoren of het haalbaar is er een horecagelegenheid van te maken. En wellicht kan er een kanoroute komen op het Kromgat.