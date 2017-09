Volledige 'hartveiligdekking' voor gemeente Oosterhout na installatie 65ste AED

Oosterhout krijgt op 28 september zijn 65ste hartdefibrillator. Die AED (Automatische Externe Defibrillator), in te zetten wanneer iemand een hartstilstand heeft, wordt geplaatst bij de kruising Bredaseweg-Ridderstraat.

De coördinerende Stichting Oosterhout Hartveilig heeft hiermee een volledige dekking in Oosterhout en zijn kerkdorpen gerealiseerd: er hangen nu zo veel AED's verspreid over de hele gemeente, dat er bij acute hartproblemen altijd een AED binnen zes minuten ter plekke kan zijn.

Enorme klap

Hoe eerder reanimatie bij een hartstilstand begint, hoe groter de kans is op herstel.

De Oosterhoutse oud-wethouder Jan Peters (66) weet dat uit ervaring; twee jaar geleden werd hij plotseling getroffen door een hartstilstand. ,,Ik kan me daar nauwelijks iets van herinneren'', zegt hij. ,, Ik weet alleen nog dat ik thuiskwam na een vergadering en naar de keuken liep om yoghurt te pakken.''

,,Ik hoorde een enorme klap vanuit de keuken'', herinnert zijn vrouw Hanneke (62) zich. ,,Ik zag meteen dat het helemaal fout was en ben direct gaan reanimeren. Ongeveer twintig jaar geleden heb ik een reanimatiecursus gevolgd; daarom had ik er wel enig idee van wat ik moest doen. Het lijkt me vreselijk als je op zo'n moment niet weet hoe je kunt helpen.''

Zoon Jan (35) belde ondertussen het alarmnummer, deed de beademing en ving buiten de ambulances op. ,,Maar die reden ons huis in eerste instantie voorbij. Wel renden wildvreemden de oprit op'', vertelt Jan junior. ,,Zelfs eentje in pyjama.''

Burgerhulpverleners

Hij dacht eerst dat het ramptoeristen waren, maar het bleken burgerhulpverleners: gealarmeerde vrijwilligers uit de buurt, die vaak sneller ter plaatse kunnen zijn dan ambulancepersoneel.

Zij krijgen een seintje van de hulpdiensten en halen de dichtstbijzijnde AED op of haasten zich direct naar het getroffen adres om daar te helpen met de reanimatie.

,,Geweldige mensen, maar het

zou handig zijn als zij te herkennen zijn aan een pet, hesje of iets dergelijks. Een van deze vrijwilligers heeft me later nog naar het ziekenhuis gebracht.''

Jan senior vraagt zich nu af hoe hij als oud-patiënt moet reageren op deze hulpverleners. ,,Je wilt graag je dankbaarheid tonen, maar misschien willen zij juist er niet te lang bij stilstaan.''

Twee dagen later werd Jan wakker op de intensive care. ,,Ik zag als eerste het plafond. Dat is lichtblauw, met een wolkenpatroon erop. Ik voelde me heel vreemd en een fractie van een seconde dacht ik dat ik in de hemel was.''

Hij had veel last van zijn ribben, die tijdens de reanimatie waren gebroken. Hanneke: ,,Hij vroeg zich daarom af wie hem gereanimeerd had. Op dat moment dachten we dat het te emotioneel zou zijn om te vertellen dat ik het was. Dat hebben we later pas gedaan.''

Na twee weken mocht Peters het ziekenhuis verlaten. Hij stopte

als wethouder, keerde als werknemer terug naar de politie en ging later met pensioen. Hij bleef raadslid voor de VVD.

Racefiets

Inmiddels is hij volledig hersteld en rijdt hij weer regelmatig op zijn racefiets rond in de Dolomieten of de Alpen. Toch heeft zijn hartstilstand nog steeds invloed op het dagelijks leven van de familie Peters. Hanneke reageert bijvoorbeeld alert op elk geluid dat ze niet direct kan verklaren. Jan: ,,Als ik iets laat vallen, roep ik meteen dat er niets aan de hand is.''