Volg de Oosterhoutse brandweer van dichtbij in actie

Dit jaar heeft de brandweer drie locaties verspreid over Oosterhout uitgekozen. Een kantoorpand tussen het Schapendries en de Kloosterstraat (19 juli), flats aan de Loevesteinlaan (2 augustus) en in de voormalige bibliotheek in Arkendonk (16 augustus). ,,Bij de flats speelt ook een stukje nazorg mee. Daar is in relatief korte tijd drie keer brand geweest. Dan is het fijn nog eens met de mensen daar in gesprek te gaan.''



Op alle drie de locaties wordt een brand in scene gezet. Met behulp van rook, knetterkasten (voor het licht en geluid) en oefenpoppen. Bezoekers kunnen het tafereel van begin tot eind volgen. Verder zijn er brandweervoertuigen en materialen te zien en heeft de brandweer ook een activiteit voor de kinderen. ,,Er is een soort spreekstalmeester die alles aan elkaar praat.''