Volckaert in Dongen is weer volledig brandveilig

Het hoofdgebouw van de Volckaert in Dongen is aangepast aan de verscherpte normen voor brandveiligheid.

Het overhandigen van een bos bloemen door burgemeester Marina Starmans aan Annet Boekelman, voorzitter raad van bestuur van Stichting Volckaert, was gistermorgen het sluitstuk van een ruim anderhalf jaar durend proces: het updaten van de brandveiligheid in het hoofdgebouw van het woonzorgcentrum voor ouderen in Dongen.

Brandwerende afscheidingen

Weliswaar is de Volckaert een relatief jong gebouw - het dateert uit 2003 - toch was het wel degelijk nodig om maatregelen te nemen. ,,In de afgelopen jaren is de ICT enorm toegenomen", zegt Ruud Sips, coördinator huisvesting en techniek. ,,Daartoe zijn er veel kabelgoten aangebracht. Voor die goten zijn gaten geboord in de brandwerende afscheidingen. Daardoor werd de kwaliteit aangetast. Die gingen we dus verbeteren. Aangezien in 2012 de brandveiligheid weer was aangescherpt, hebben we die eisen en passant ook meegenomen. Anders hadden we dat in een later stadium moeten doen."

Overigens: ,,Tijdens dit proces kwam ook aan het licht dat destijds met de bouw niet alle brandveiligheidsvoorschriften even nauwgezet werden nageleefd."

Risicobeheersing

De raad van bestuur besloot om voor de hoogste kwaliteit te gaan. Boekelman: ,,Er waren twee keuzes. De normen voor verbouwen aanhouden, of die van nieuwbouw. Dat maakt een behoorlijk verschil."

Quote Bij een brand gaan die latten krom staan, valt het glas eruit. Met alle gevolgen van dien. Nu kan dat niet meer, want de spijkers zijn vervangen door schroeven Karel de Jong

Karel de Jong, adviseur risicobeheersing brandweer Midden- West-Brabant legt uit: ,,Bij verbouw is een compartiment twintig minuten brandwerend, voor nieuwbouw minstens een halfuur. Dat scheelt enorm veel." Daartoe moesten onder meer alle spijkers uit de glaslatten worden gehaald. Boekelman: ,,Bij een brand gaan die latten krom staan, valt het glas eruit. Met alle gevolgen van dien. Nu kan dat niet meer, want de spijkers zijn vervangen door schroeven."

Al met al heeft het kiezen voor de hoogste normen wel zo'n 600.000 euro gekost.

Wooncomfort

Met een nieuwbouwproject hoef je geen rekening te houden met bewoners. Nu wel: er wonen 260 mensen in het woonzorgcentrum. Boekelman: ,,Die mochten er zo min mogelijk last van ondervinden. En dat is ook gelukt. Ook het wooncomfort is niet aangetast."