Vogels stoorzender bij geluidsmeting helikopters Gilze-Rijen, rapport in september

interview Jolanda uit Breda is doodop na het lezen van een halve bladzijde: 'Eindelijk komt er meer begrip voor laaggelet­ter­den’

26 mei BREDA - Een filmpje op You Tube van de Bredase laaggeletterde Jolanda van Dulken over de ingewikkelde oproep voor een coronaprik raakt landelijk een snaar. ,,Als je Jolanda hoort praten over onbegrijpelijke formulieren, dan komt het pas echt binnen.”