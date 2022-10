Vogels blijven hier, bijen zoemen nog rond, maar dit warme najaar is voor sommige dieren ‘killing’

OPROEP Hoe ziet uw ontbijtta­fel eruit?

Voor menig ouder is het ’s ochtends flink haasten om iedereen op tijd de deur uit te krijgen. Broodtrommels gevuld, tassen gepakt en ontbeten? Euh…ontbijt…? Vliegen bij u de boterhammen met hagelslag over tafel? Zitten uw kinderen voor de tv met een boterham in de hand, zodat ze tenminste nog iets eten of gaat het juist heel gestructureerd aan een keurig gedekte tafel?

10:32