Voetjes van de vloer in Kaaiendonk

Auto belandt onderstebo­ven in sloot Geertrui­den­berg, bestuur­ster gewond naar ziekenhuis

GEERTRUIDENBERG - Een auto is woensdagochtend ondersteboven in een sloot in Geertruidenberg beland. De brandweer heeft de bestuurster uit de auto kunnen bevrijden. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

23 februari