Voetgangster zwaargewond na aanrijding in Oosterhout

Verdachte enorm drugslab Rijen is dader meedogenlo­ze maïsmoord Chaam 2006

20 december RIJEN - Een van de gearresteerde verdachten van betrokkenheid bij een enorm drugslab in Rijen blijkt Freddy T. (37) te zijn. De Rijenaar werd in 2009 door het gerechtshof tot 16 jaar veroordeeld voor de spraakmakende moord op een Vlaamse vrouw die de keel werd doorgesneden. Hij werkte destijds in het bikerscafé Pitstop in Turnhout van wapenhandelaar Jan B. uit Hulten.