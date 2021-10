Voetganger overleden bij aanrijding in Oosterhout, automobilist weggerend

‘Open huis’ op nieuwe ontmoe­tings­plek jongeren

18 oktober GILZE EN RIJEN - Een rustig plekje buiten de bebouwde kom. Dat is mogelijk de ideale plek voor twee jongerenontmoetingsplekken (JOP) in Rijen en Gilze vinden jongeren en veel inwoners. Op zaterdag 23 oktober is er ‘open huis’ voor wie meer wil weten van deze proef van een half jaar of gewoon zin heeft in een praatje.