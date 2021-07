Voetbalvereniging Rijen in het zwart-rood? ‘Geel-groen mag nooit verloren gaan’

interview Astrologen kunnen niet voorspel­len, maar Dré Aukes...: ‘Ik zag al dat je een kwartier te laat zou zijn’

4 juli RIJEN - Misschien vindt u astrologie de grootste nonsens, maar leest u die rubriekjes wel. Of is uw horoscoop zelfs getrokken. Want wie weet? Astroloog Dré Aukes (81) weet het, zegt hij. ‘Astrologen kunnen niet voorspellen’. Zo heet zijn boekje. De ondertitel is ‘maar wat dan wel?’ Dat maakt toch nieuwsgierig, nietwaar?