Voetbalvereniging Dorst neemt afscheid van de gewraakte rubberkorrels

Er is destijds veel paniek gezaaid. Ouders werden ongerust'', zegt Rory Deledda, secretaris bij de club. ,,Die discussie speelt niet nu meer bij ons, maar ik ben blij dat we er straks helemaal vanaf zijn.'' Daarnaast is een nieuw veld gewoon nodig, zegt hij: ,,We kunnen nog spelen, maar de levensduur is wel op. Je ziet ook dat de kwaliteit van kunstgras sterk is verbeterd; we gaan er flink op vooruit.''



Eigenlijk zou Neerlandia ’31 - schommelend tussen de 300 en 350 leden - pas volgend jaar een nieuw veld krijgen. Deledda: ,,Het werk is naar voren gehaald toen bleek dat de nieuwe kleedaccommodaties dit jaar niet gingen lukken.'' Dat werk staat nu voor volgende zomer gepland. ,,We hebben de eerste concepttekening van de architect al gezien.''