Voetbalshirts VV Raamsdonk en Right’Oh verbrand

Een schadepost van 1500 euro per elftal zo schat voorzitter Jan van Oort: ,,Het dameselftal is buiten schot gebleven, want die wassen hun kleren zelf, maar we hebben vanochtend voor 75 mannen van vijf seniorenteams nieuwe shirts, inloopshirts, broekjes en sokken moeten bestellen. We liepen net een half jaar in het nieuw.” Reserveshirts heeft de club niet meer. ,,Die hebben we allemaal naar Afrika gestuurd. We hopen dat we tijdens wedstrijden uit-shirts van de tegenpartij kunnen lenen.”