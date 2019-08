Voetbalpiraten zorgen voor overlast op velden Oosterhout

OOSTERHOUT - Sportparken in Oosterhout hebben in de zomer last van illegale voetballers die over de hekken klimmen en voetballen op velden die juist rust nodig hebben. Soms leidt het tot vernielingen. De voetbalclubs zijn het beu. Politie, wijkboa's en clubleden gaan vaker controleren.

Kauwgum is slecht voor kunstgras

Quote Soms vernielen ze het net in het doel. Daar zijn we niet blij mee.” Marc Steevens, Voorzitter TSC. Bij VV Oosterhout zijn dinsdagavond achttien jongeren gezien die op de afgesloten velden aan het voetballen waren. Voor het bestuur is de maat vol. Voorzitter Ruud Looijmans: ,,Het probleem is dat jongeren kauwgum, frisdranken en chipsresten achterlaten op het kunstgrasveld. Die troep krijg je er bijna niet meer uit. Het gebeurt regelmatig dat jongeren hier gaan voetballen. We willen het niet vanwege de afvalresten en vanwege het risico op vernielingen. Er is immers geen toezicht als de hekken dicht zijn.” Looijmans heeft aan de gemeente gevraagd om meer surveillances te houden.

Vernielingen

Bij TSC speelt hetzelfde. ,,Als we ze zien, sturen we ze weg", zegt voorzitter Marc Steevens. ,,Soms vernielen ze het net in het doel. Dat is best duur, dus daar zijn we niet blij mee.”

De velden hebben rust nodig

Ook voetbalvereniging SCO heeft last van voetbalpiraten. ,,Het gaat zowel om leden als niet-leden. Als het terrein open is, is er geen probleem, maar zonder toezicht gaat het niet. De voetballers spelen op de grasvelden die ingezaaid zijn. Die velden hebben rust nodig in de zomermaanden. Als je daar op speelt, gaat het niet goed met het gras. We halen de doelen weg, maar de jongeren zetten de doelen 's avonds terug. Verder hebben we hetzelfde probleem als VV Oosterhout als het om het kunstgrasveld gaat. De kauwgum krijg je er bijna niet uit. De hekken met prikkeldraad die het terrein afschermen, zijn kapotgemaakt. En als er geen veldjes in de omgeving waren, kon ik het begrijpen, maar er zijn genoeg plekken in de buurt.”

Speel waar het wel mag