Voetbal Rijen, 90 jaar, viert de vliegende tijd

RIJEN - Er zit een bijzonder weekend aan te komen op sportpark De Vijf Eiken in Rijen. v.v. Rijen viert van 24 tot en met 26 augustus het negentigjarig bestaan met een boordevol programma, met muziek, een wedstrijd tegen oud-NAC, een jeugddag en oud-RAC en oud-EVV'58.

,,Iedereen die ooit iets met de club van doen heeft gehad is uitgenodigd'', benadrukt Jan Andrik. Hij is een van de vele vrijwilligers die tekenen voor het feestprogramma. Het bestuur verwelkomt zaterdag 25 augustus iedereen die zich bij de vereniging betrokken voelt voor de gratis wedstrijd tussen oud-R.A.C. en oud EVV'58. De fusie van deze verenigingen was de bron voor de samensmelting tot v.v. Rijen en het succes dat volgde.

Beladen sfeer

,,Wie weet of de beladen sfeer uit vroeger tijden toen we als twee Rijense verenigingen tegen elkaar moesten spelen nog boven komt drijven'', zegt Andrik. Na een uur is dat duidelijk wanneer oude bekenden zoals Dick Buitelaar en Hans Avontuur van RAC en Sander van Oijen en Paul Naalden namens EVV ongeschonden het veld verlaten.

Aansluitend is er de reünie, waarvoor velen al hebben toegezegd te komen. Het moment voor oude foto's en mijmeringen over de vliegende tijd. Daarna is er een optreden van drie Rijense tonpraters die het dorpsvoetbal belichten en vervolgens een knallend slotfeest met optreden van DJ Servy Willemen.

Oud-NAC

Op vrijdagavond begint het jubileumweekend al met een knaller, waar de feestcommissie trots op is: De gratis wedstrijd vanaf 20.00 uur tussen een jubileumselectie van v.v. Rijen en oud-NAC. Bekende namen als Pierre van Hooijdonk, Jelle ten Rouwelaar, Rob Penders en Matthew Amoah treden mogelijk aan in de eerste uitwedstrijd van het vernieuwde oud-NAC, dat recentelijk een grote impuls kreeg van 26 nieuwe oud-spelers. Ook is er een optreden van DJ Nightshift.

Balkunstenaar

,,Dan hebben we het dagprogramma van en voor de jeugd'', vertelt Andrik. ,,De nieuwe groepen leren elkaar kennen aan de hand van opblaasspellen. Tussen door presenteert balkunstenaar Pim de Boer de hele dag vanaf 9.00 uur zijn trucs. De Boer is onder meer bekend van het sportgala van de NOS en een clip met Armin van Buuren.''

Gratis