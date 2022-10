Voedseltuin Oosterhout nu al onmisbare schakel voor voedselbanken: zaterdag open dag

Drimmelen ziet uitbrei­ding woonwagen­kamp wel zitten: toekomst voor jonge gezinnen in eigen cultuur

MADE - De uitbreiding van het woonwagenkamp aan de Tuinbouwweg in Made komt weer een stap dichterbij. De gemeenteraad van Drimmelen is positief over het plan om ruimte te maken voor zes extra wagens voor de bewoners en hun familie.

